Taranto: auto pirata travolge e uccide un ciclista, salvo un secondo uomo

Due ciclisti (entrambi, a quanto si apprende, di nazionalità rumena) sono stati investiti alla periferia di Taranto da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso: uno dei due è morto sul colpo, mentre l’altro è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Sarebbe stato lui a dare l’allarme.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 7, in direzione Massafra, nei pressi della portineria dell’ex Ilva. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro.

La salma dell’uomo, ancora in corso di identificazione in quanto privo di documenti, è stata trasferita nel reparto di Medicina Legale dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto: con ogni probabilità, sarà sottoposta ad autopsia.

Marina Poci