Taranto, intere casse d’acqua esposte al sole: denunciato titolare di esercizio commerciale

I Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Santità) di Taranto hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale al dettaglio di alimenti e bevande, sottoponendo a sequestro numerose confezioni di bottiglie di acqua di svariate marche, di cui alcune consigliate per la preparazione di alimenti per neonati e lattanti: la misura si è resa necessaria poiché, a seguito dell’accertamento, è emerso che il prodotto, confezionato all’origine, veniva esposto all’esterno di un capannone, a diretto contatto con gli agenti atmosferici e l’irraggiamento solare.

In particolare, sono state sottoposte a sequestro probatorio 9.120 bottiglie di acqua minerale da due litri ciascuna.

