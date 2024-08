Taranto, lite per futili motivi: 52enne accoltellato dal patrigno

Nel primo pomeriggio di oggi, 23 agosto, a Taranto un 52enne è stato accoltellato dal patrigno di 80 anni al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: l’uomo è stato colpito al torace con un fendente fermatosi ad appena due centimetri al cuore. L’episodio è avvenuto in una abitazione di via Fiume, dove sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura jonica, che hanno arrestato il presunto aggressore con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Marina Poci

