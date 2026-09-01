Taranto riceve la Bandiera Azzurra Fidal: alla pineta Cimino un percorso certificato di 1,5 km

La Bandiera Azzurra della Fidal è arrivata ufficialmente a Taranto. A consegnare il riconoscimento al sindaco Piero Bitetti, a Palazzo di Città, è stato il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei, alla presenza del presidente regionale Fidal Eusebio Haliti.

Il riconoscimento, assegnato alla città lo scorso maggio, premia le amministrazioni impegnate nella promozione dello sport, della corsa e dei corretti stili di vita. Il progetto prevede anche la realizzazione nella pineta Cimino di un percorso urbano di un chilometro e mezzo che sarà certificato dalla Federazione.

«La scelta deve cadere su città che dimostrano di voler interpretare i valori dello sport», ha spiegato Mei, sottolineando il particolare momento vissuto da Taranto con i Giochi del Mediterraneo. Secondo il presidente Fidal, il lascito più importante della manifestazione sarà rappresentato proprio dai nuovi impianti sportivi, capaci di offrire «una speranza in più» soprattutto ai giovani di una città alle prese anche con problemi sociali.

Haliti ha evidenziato il peso della Puglia nell’assegnazione delle Bandiere Azzurre: delle 13 previste quest’anno in Italia, sei sono state attribuite a Comuni pugliesi.

La collaborazione tra Fidal e Taranto potrebbe ora rafforzarsi ulteriormente. La Federazione ha infatti partecipato al bando del Comune per la futura gestione del complesso PalaRicciardi-Stadio Valente, utilizzato durante i Giochi del Mediterraneo.

Il progetto presentato prevede raduni, attività sportive e anche la possibilità di trasformare la struttura in un centro federale. Al momento, ha precisato Haliti, quella della Fidal risulta essere l’unica domanda presentata.