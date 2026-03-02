Taranto svela il look dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

A Taranto, oggi 2 marzo 2026, viene presentato il “Look of the Games” e annunciati i primi due sponsor dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026 nel capoluogo ionico e in altri comuni pugliesi. La cerimonia si tiene al Castello Aragonese alla presenza, tra gli altri, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del ministro per gli Affari europei, Sud e Coesione Tommaso Foti, insieme al presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese e all’ammiraglio Andrea Petroni, comandante del Comando Marittimo Sud. L’evento svela l’identità visiva ufficiale che accompagnerà la manifestazione, alla quale prenderanno parte 26 Paesi: attesi 4-5 mila atleti impegnati in circa trenta discipline. Per impianti e organizzazione il governo ha stanziato 300 milioni di euro, con ulteriori risorse deliberate dalla Regione Puglia; l’ultima edizione si è svolta a Orano (Algeria) nel 2022 e l’Italia torna a ospitare i Giochi dopo Napoli 1963, Bari 1997 e Pescara 2009.