Taranto: trovato in una pozza di sangue nell’atrio di un condominio, è grave

Antonio Carella, 48enne già noto alle forze dell’ordine, è stato rinvenuto questa mattina, 20 marzo, riverso in una pozza di sangue nell’atrio di un condominio di via Reggio Calabria, a Taranto: presenterebbe profonde ferite alla testa, forse provocate dal calcio di una pistola.

L’uomo è stato trovato dai famigliari, che hanno immediatamente allertato il 118. Accanto al corpo sarebbero stati rinvenuti il caricatore di una pistola e un proiettile inesploso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato familiari e conoscenti dell’uomo per cercare di risalire agli autori dell’aggressione e stabilire il movente.

Il ferito si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata.

Marina Poci