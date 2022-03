Tentato omicidio nella movida: arrestati due giovani brindisini

Alla vigilia di Natale avrebbero accoltellato un giovane di 33 anni riducendolo in fin di vita: con l’accusa di tentato omicidio sono finiti in carcere due brindisini, Umberto Martina, di 31 anni, e Nicolò De Marco, di 28, ai quali è stata notificata dalla squadra mobile un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura di Brindisi.

L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi in pieno centro a Brindisi, in uno dei locali della movida. Secondo la ricostruzione della polizia i due avrebbero colpito il 33enne con calci, pugni e infine coltellate al torace per vendicare una precedente colluttazione avvenuta tra la vittima e un loro amico per questioni di gelosia.

Il giovane venne trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino con ferite al torace e al volto. Le indagini della Squadra Mobile sono state rallentate dall’omertà di alcuni possibili testimoni oculari della vicenda. Gli elementi acquisiti dagli investigatori, però, hanno permesso di ricostruire l’aggressione, inizialmente verbale, poi degenerata nell’accoltellamento.

L’attività commerciale in cui avvenne il ferimento fu sottoposta a sequestro sin da subito e il questore valuterà l’emissione di eventuali provvedimenti amministrativi a carico del gestore.