Terlizzi, incidente sul lavoro: capocantiere 79enne muore precipitando nel vano ascensore

Ancora un incidente sul lavoro dagli esiti tragici in Puglia: un uomo di 79 anni (compiuti e festeggiati ieri), Cesare Dibitetto, originario di Giovinazzo, è morto nella mattinata di oggi, 5 marzo, a Terlizzi, precipitando nel vano ascensore mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una palazzina in via Cesare Battisti. L’uomo, che per quanto consta era titolare dell’impresa edile incaricata e capocantiere, è caduto dal primo piano al seminterrato e a lanciare l’allarme è stato l’operaio che si stava occupando insieme alla vittima di verificare, con l’ausilio di una sonda, i livelli del tracciato realizzato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trani, Catalano, e i Carabinieri, cui spetta il compito di ricostruire, insieme al personale dello Spesal, l’esatta dinamica del sinistro e stabilire se vi siano state violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, se i lavori fossero stati autorizzati e se la presenza dell’anziano sul cantiere fosse regolare.