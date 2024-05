Terremoto di magnitudo 4 in Calabria: avvertito distintamente nella Puglia meridionale

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle 19.35 di oggi, 24 maggio, a Cirò, in provincia di Crotone, a una profondità di 23 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in Calabria, in Basilicata e anche in Puglia, nelle province di Lecce, Taranto e Brindisi.

Anche all’alba era stata registrata una scossa, di magnitudo 3.8 nel Mar Ionio settentrionale, tra l’Italia e la Grecia, a sudest della costa meridionale della Puglia.

Il sisma di questa mattina non sarebbe però stato avvertito in regione.

Resta da capire se i due terremoti siano in qualche modo collegati al medesimo movimento tellurico riconducibile ad una stessa faglia.

Marina Poci

