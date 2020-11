Tornata negativa la barboncina contagiata dal Covid: “Mai nessun pericolo per l’uomo”

E’ tornata negativa dopo soli 4 giorni la barboncina di Bitonto che il 5 novembre scorso era risultata positiva al Covid e che era stata la prima cagnolina in Italia ad essere sottoposta al test molecolare. Era sempre stata asintomatica ed era stata contagiata dalla famiglia con cui vive.

Il fatto che il tampone si sia presto negativizzato, conferma che l’infezione nei cani (e anche nei gatti) si presenta con una carica virale molto bassa e che quindi non vi sono rischi di contagio. Non ci sono pericoli per l’uomo. E’ stata la famiglia della barboncina ad effettuare privatamente più di 15 tamponi e a inviarli al veterinario. Ora sono in corso studi per verificare come la malattia si sviluppi negli amici a quattro zampe. Tutti gli esperti sono concordi nel ribadire che in qualsiasi caso non c’è nessun pericolo per l’uomo, semmai il contrario.