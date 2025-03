Torremaggiore, atti vandalici al cimitero: profanate numerose tombe

Numerose tombe sono state profanate nel cimitero di Torremaggiore, nel Foggiano, dove sono stati distrutti anche portafiori, vetrate e suppellettili.

A darne notizia è il sindaco Emilio Di Pumpo che sottolinea “l’oltraggio e l’inaudita violenza contro il luogo sacro dove riposano i nostri cari. Uno sfregio alla memoria e un colpo al cuore per tutta la comunità”.

“Condanno con fermezza questo atto criminale ignobile – prosegue – che colpisce non solo la memoria dei nostri antenati, ma il cuore stesso della nostra comunità”.

Sull’accaduto sono in corso indagini delle forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. “Sono certo – conclude il primo cittadino – che faranno tutto il possibile per individuare i colpevoli e assicurarli alla giustizia”.