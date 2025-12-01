Tragedia a Roma: studente pugliese fuori sede trovato morto in casa

Tragedia nella mattinata di giovedì 27 novembre a Roma, in un appartamento nella zona di piazza Bologna, dove Lorenzo De Tommaso, studente 25enne di Pulsano, nel Tarantino, è stato trovato senza vita nel bagno: a fare la drammatica scoperta sarebbe stata la coinquilina che, entrata in bagno dopo essersi svegliata, ha trovato il ragazzo riverso a terra e ha immediatamente allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti del Commissariato Porta Pia, ma per il giovane, studente alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’università La Sapienza, non c’era ormai più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti del medico legale, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli, su disposizione del magistrato di turno, e potrebbe essere sottoposta ad ulteriori indagini scientifiche.

A destare perplessità è il mistero legato al telefono cellulare della vittima, che in un primo momento non è stato rinvenuto nell’appartamento ed è poi stato consegnato agli inquirenti, qualche ora dopo, da un amico del 25enne, presentatosi spontaneamente presso il Commissariato. Il giovane, che ha dichiarato di averlo preso per errore confondendolo con il proprio, al momento risulta deferito all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita, in attesa del conferimento ad un perito informatico dell’incarico per l’analisi del dispositivo.

La notizia della morte di Lorenzo De Tommaso ha scosso profondamente la comunità di Pulsano, tanto che il sindaco, Pietro D’Alfonso, ha espresso pubblicamente sui propri profili social ufficiali il cordoglio dell’intero paese.

Marina Poci