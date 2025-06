Tragedia in mare a Margherita di Savoia: 13enne muore dopo malore

Un ragazzino di 13 anni, Manuel Sandu, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dov’era giunto in gravi condizioni dopo essere stato soccorso nelle acque antistanti un lido di Margherita di Savoia: l’adolescente era in acqua con alcuni amici quando, a causa del mare agitato, si è trovato in difficoltà non riuscendo a riemergere dalle onde e a tornare a riva.

Soccorso da personale del 118 che quando è arrivato ha trovato i bagnini che già stavano eseguendo le manovre salvavita con defibrillatore, è stato rianimato sul posto per un’oretta e poi portato in elisoccorso nell’ospedale dove è morto.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti.