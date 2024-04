Tragedia nelle acque del Salento: 15enne annega nel giorno del suo compleanno

Un adolescente originario della Costa D’Avorio, ospite di una comunità di Miggiano, è morto intorno alle 17 di oggi, 14 aprile, durante un bagno nelle acque di Tricase Porto: Abdoulay Sountura, che proprio oggi aveva compiuto 15 anni, è stato soccorso immediatamente da un medico e da alcuni infermieri che si trovavano in spiaggia e hanno iniziato a praticare le manovre rianimatorie già prima dell’arrivo del personale del 118. I sanitari intervenuti hanno poi proseguito per più di 40 minuti, senza purtroppo nessun esito.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: il corpo del giovane è stato notato galleggiare a qualche decina di metri dalla costa, ma mentre alcuni testimoni riferiscono di averlo visto annaspare come se fosse in difficoltà, altri dicono che il giovane si è tuffato scomparendo nelle acque, per poi riemergere già privo di vita.

Sul posto sono sopraggiunti i militari della Guardia Costiera e i Carabinieri di Tricase per gli accertamenti del caso.

Marina Poci

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui