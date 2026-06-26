Tragedia sulla Maglie-Cutrofiano: muore a 16 anni, grave un coetaneo

Un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, originario di Tricase e residente a Cursi, è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla provinciale 363, che collega Maglie a Cutrofiano, all’altezza di Corigliano d’Otranto.

Il giovane era alla guida di una moto Voge R125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nell’impatto Lorenzo è deceduto sul colpo.

Gravemente ferito l’amico coetaneo che viaggiava con lui come passeggero: il ragazzo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.