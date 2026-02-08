Tragica notte di incidenti stradali: morte due giovani donne

Nuova notte di sangue sulle strade del Barese. Due giovani donne hanno perso la vita in distinti incidenti avvenuti a poche ore di distanza.

Il primo schianto si è verificato poco dopo le 2.30 lungo il tratto tra Mola di Bari e Rutigliano: una vettura con a bordo tre adulti e un bambino è uscita di carreggiata e si è arrestata contro un albero. Nell’impatto è morta una 25enne di Mola di Bari. Gli altri occupanti, compreso il minore, sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale.

Il secondo incidente mortale è avvenuto nella stessa notte, tra sabato e domenica, sulla strada che collega Bitetto e Bitritto. A perdere la vita una 20enne residente a Bitetto. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei due episodi.

