Tragico incidente stradale: muoiono tre giovanissimi, una quarta ragazza Ã¨ gravissima

Tre ragazzi giovanissimi hanno perso la vita questa sera in un incidente stradale avvenuto alle 19 sulla provinciale 581 Martina-Massafra: le vittime sono il conducente di 20 anni, di Martina, un diciannovenne e sua sorella di tredici anni di Massafra. Viaggiavano tutti su una Opel Corsa che forse per l’asfalto viscido si è schiantata contro un muretto di cemento. La quarta occupante dell’auto, una ragazza di 20 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La tragedia è avvenuta in località Cernera, nei pressi dell’ex ristorante Tebaide.