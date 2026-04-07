Tragico incidente sulla A14, a San Severo: morto un uomo, ferita la moglie

È di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la A14 questa mattina all’altezza del casello di San Severo in provincia di Foggia. Stando a quanto si apprende, l’auto viaggiava in direzione Sud quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe finita contro il guardrail. Nulla da fare per il conducente, un uomo di 69 anni della provincia di Lecce, mentre la donna che viaggiava con lui, una 56enne, è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto che l’hanno trasportata in ospedale a San Severo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia autostradale. (Ansa)