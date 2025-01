Tragico scontro tra auto e tir a Canosa di Puglia: morti due giovani poco più che ventenni

Due giovani sono morti nello scontro frontale tra un’automobile e un tir avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 93, nei pressi dello svincolo autostradale di Canosa di Puglia: le vittime, Giovanni Fiore di 25 anni e Francesco Minervini di 22, viaggiavano a bordo dell’automobile e sono morte sul colpo, rimanendo a lungo incastrate tra le lamiere accartocciate. Per recuperare i loro corpi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Barletta, che hanno lavorato per ore sotto la pioggia battente anche per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i poliziotti del Commissariato di Canosa e personale della Polstrada di Andria, a cui sono stati affidati i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica del tragico scontro.

Dopo l’intervento del medico legale, le salme sono state affidate alle imprese di onoranze funebri.

Marina Poci