Tromba d’aria, il Comune di Torre Santa Susanna chiede lo stato di calamità

Mentre proseguono da ore gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo in provincia di Brindisi, il Comune di Torre Santa Susanna – colpito nella notte da una tromba d’aria – ha approvato una delibera con cui chiede alla Regione Puglia il riconoscimento dello stato di calamità.

Nel provvedimento, firmato dal sindaco Michele Saccomanno e dalla giunta, si parla di danneggiamenti nell’area industriale, nelle campagne e nel centro abitato: segnalati gravi danni a capannoni della zona Pip, abitazioni, coltivazioni, strade, collegamenti elettrici e telefonici, oltre a vetture e muri perimetrali. Nell’atto viene inoltre indicata la dispersione, in un’area circoscritta, di lamiere contenenti amianto.

Sostegno alla richiesta arriva anche dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luigi Caroli e Antonio Scianaro, che annunciano l’intenzione di seguire l’iter e sollecitare verifiche tempestive da parte della giunta regionale. I due preannunciano inoltre una richiesta di audizione in Commissione Bilancio per chiarire quali risorse possano essere subito rese disponibili.

Tra i territori maggiormente colpiti figura anche Oria: il sindaco Cosimo Ferretti ha disposto la chiusura immediata e temporanea dello stadio comunale fino al completamento delle verifiche e degli interventi di ripristino e messa in sicurezza.