Uccide la moglie a coltellate davanti ai figli: morta una donna di 42 anni

Una donna di 42 anni, Vincenza Angrisano, è stata uccisa nel pomeriggio dal marito Luigi Leonetti, 50enne ad Andria in rimessaggio di un’area rurale della città. Il femminicidio è avvenuto davanti ai loro bambini di sei e 11 anni. Secondo quanto si apprende, l’uomo che ora è stato portato in caserma, avrebbe chiamato il 118 dicendo: “Ho ucciso mia moglie”. Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura di Trani.

La vittima si chiamava Vincenza A. e pare vivesse con il marito da separati in casa ma lui, a quanto pare, non accettava la fine del rapporto.

E’ accaduto in un appartamento sulla ex strada statale 98, a circa 3 km dal centro abitato di Andria, nel tratto stradale tra Andria e Corato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

