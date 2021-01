Un chilo di cocaina in auto e in casa: arrestato 46enne

E’ stato trovato in possesso di un chilo di cocaina: Vito Padula, 46 anni, di Francavilla Fontana, è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nella mattinata del 30 dicembre scorso, in Contrada Pallone di Francavilla Fontana, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei furti, è stato fermato alla guida della propria autovettura e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 700 grammi di cocaina, nascosti all’interno di una busta in plastica rinvenuta nell’abitacolo del veicolo, nonché 5 grammi di cocaina custoditi in una busta in cellophane termosaldata e sottovuoto, occultata negli slip che indossava unitamente a 110 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare presso la propria abitazione ha consentito di rinvenire altri 300 grammi di cocaina, suddivisi in dosi termosaldate e sottovuoto da 50 grammi cadauna, custodite all’interno di una busta in plastica e vario materiale per la pesatura ed il confezionamento, tutto sequestrato. L’arrestato, al termine formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.