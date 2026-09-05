Veglie, tragedia sulla circonvallazione: motociclista muore dopo una caduta

Tragedia nella tarda serata di ieri sulla circonvallazione di Veglie. Un motociclista residente a Carmiano ha perso la vita nei pressi di una stazione di servizio, lungo la strada in direzione della rotatoria per Novoli.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, una Peugeot 3008 condotta da un ventenne sarebbe uscita dall’area di servizio iniziando una manovra di inversione a U. In quel momento sarebbe sopraggiunta la moto. Il centauro avrebbe frenato bruscamente per evitare l’auto, perdendo il controllo del mezzo e finendo violentemente sull’asfalto. La moto avrebbe sfiorato la parte posteriore della Peugeot prima di terminare la corsa nel terreno a margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il conducente dell’auto sarà sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici previsti in questi casi.