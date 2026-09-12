Venezia, Vanessa Scalera vince il Premio Pasinetti: è la migliore attrice protagonista

Nuovo prestigioso riconoscimento per Vanessa Scalera alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice, nata a Mesagne e cresciuta a Latiano, ha conquistato il Premio Francesco Pasinetti 2026 come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione nel film “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, presentato in concorso a Venezia 83.

Il Pasinetti è lo storico riconoscimento assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) alle migliori opere e interpretazioni italiane presentate alla Mostra. La giuria ha premiato la prova di Scalera, definendola un’interpretazione potente e feroce. Nel film l’attrice veste i panni di Angela, una madre ingombrante e dominatrice che, durante una vigilia di Natale trascorsa nella casa milanese del figlio Antonio, interpretato da Lino Musella, trasforma il confronto familiare in una durissima resa dei conti.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini e vede nel cast anche Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj e Samuele Mazza. La prova di Scalera aveva raccolto fin dalla presentazione al Lido numerosi apprezzamenti da parte della critica.

Per l’attrice pugliese, diventata popolarissima grazie al personaggio di Imma Tataranni, il Premio Pasinetti rappresenta un altro importante passaggio di una carriera costruita tra teatro, cinema e televisione e consacra anche sul grande schermo una delle interpreti italiane più apprezzate degli ultimi anni.

Il Premio Pasinetti per il miglior film è andato a Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, mentre Adriano Giannini è stato scelto come migliore attore protagonista.