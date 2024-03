Vieste: muore strangolato dal cavo mentre fa kitesurf

Un 63enne di Foggia, Franco Carlucci, è morto nella tarda mattinata di oggi, 31 marzo, mentre faceva kitesurf nel tratto di mare antistante un villaggio turistico di Vieste: stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, che si trovava sul Gargano con un gruppo di amici, sarebbe caduto in acqua rimanendo strangolato dal cavo del kite, probabilmente a causa del forte vento di burrasca che sta sferzando la Puglia in queste ore.

Nonostante i soccorsi siano stati immediati e i sanitari del 118 abbiano tentato di rianimarlo, per Carlucci non c’è stato scampo.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.

