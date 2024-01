Villa Castelli: cade da un’impalcatura durante lavori in casa, soccorso da Vigili del Fuoco e 118

Incidente domestico oggi, 28 gennaio, a Villa Castelli: un uomo di 67 anni è caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo lavori nella sua abitazione. Prontamente soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo le prime informazioni, non correrebbe pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri per la ricostruzione dei fatti, and se sembra comunque acclarata la natura domestica del sinistro.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui