Violento scontro tra due auto nel Foggiano: morto un cittadino straniero privo di documenti

Si registrano un morto ed un ferito nell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte, 28 aprile, sulla provinciale 95 che unisce Cerignola a Candela, nel Foggiano.

A perdere la vita è stato un cittadino straniero di cui non si conoscono ancora le generalità, in quanto viaggiava privo di documenti: l’uomo, che era alla guida di una Ford Focus, è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico Riuniti di Foggia.

Ferito il conducente dell’altra autovettura, una Fiat Doblò.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale del distaccamento di Cerignola per i rilievi dell’incidente.

Marina Poci