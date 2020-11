Weekend di controlli straordinari nel centro di Brindisi: 7 sanzioni “Covid”

Sono state 7 le sanzioni comminate per violazione delle norme Covid, su un totale di 914 persone e 229 veicoli controllati. E’ stato disposto un fermo amministrativo di un motoveicolo, sono state seguite tre perquisizioni e constatate 6 contravvenzioni al codice della strada.

E’ il bilancio dei controlli straordinari del territorio disposti nel weekend dalla questura di Brindisi per prevenire la commissione di reati nelle ore serali e accertare il rispetto del “coprifuoco”.

Negli ultimi giorni, l’attività di controllo è stata notevolmente intensificata: le vie cittadine sono presidiate da pattuglie della Sezione Volanti della polizia, con il supporto di equipaggi del Reparto di Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce. Nel punto in cui convergono i principali corsi cittadini, inoltre, operatori della Polizia, a bordo di un ufficio mobile, sono a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni o denunce.