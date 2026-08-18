Festa dell’Unità pugliese a Martina Franca, chiusura con Elly Schlein il 6 settembre

Sarà la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein a chiudere, domenica 6 settembre alle 20.30, la Festa dell’Unità pugliese in programma a Martina Franca, nel Tarantino.

L’edizione 2026 si svolgerà dall’1 al 6 settembre negli spazi degli Orti del Duca e vedrà la partecipazione di esponenti politici nazionali e regionali. Tra gli ospiti figurano l’ex ministra Teresa Bellanova, oggi in Italia Viva, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, che il primo settembre presenterà il libro “La nostra sicurezza”, e l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema.

Mercoledì 2 settembre il presidente della Regione Campania Roberto Fico dialogherà con il governatore pugliese Antonio Decaro in un confronto dedicato al Mezzogiorno. Il 4 settembre sarà invece Nicola Zingaretti, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, a partecipare a un panel dedicato all’enciclica papale “Magnifica Humanitas”.

La sei giorni si concluderà con l’intervento di Schlein. Al centro del programma, spiega il segretario regionale del Pd Puglia Domenico De Santis, i temi del lavoro, dell’ambiente, dell’autonomia differenziata e delle principali vertenze del Sud.