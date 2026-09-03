Eventi in Puglia oggi: Afrojack a Vieste, Giovanni Allevi a Martina, gran finale dei Giochi a Taranto e jazz internazionale a Francavilla

Dalla star mondiale della musica elettronica Afrojack sulla spiaggia di Vieste a Giovanni Allevi a Martina Franca, dalla cerimonia conclusiva dei Giochi del Mediterraneo allo Iacovone di Taranto alle grandi firme della moda internazionale a Mesagne. È molto ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, giovedì 3 settembre 2026, in Puglia. Tra le alternative anche jazz, teatro, musica popolare e incontri sui grandi temi internazionali.

L’evento di maggiore richiamo internazionale è sul Gargano. A Vieste, dalle 18 alla Cristalda Beach Arena, la venticinquesima edizione de Il Libro Possibile si congeda con un grande closing party gratuito. Protagonista Afrojack, dj e producer olandese vincitore di un Grammy e da anni tra i nomi di punta della club culture mondiale. Prima e dopo il suo main set si alterneranno Kromo, Giovanni Laprocina, Noemi Martich, Navi Berg e Umberto Piano. Dalle 20 alle 21 è previsto inoltre lo speciale dj set di Marco Guacci per Radio Norba. Ingresso gratuito.

A Taranto cala invece il sipario sui XX Giochi del Mediterraneo. La cerimonia di chiusura, dal titolo “Mediterraneo in Festa”, comincia alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone, con accessi consentiti dalle 17.30 alle 19.30. Sul palco è annunciata Serena Autieri, insieme all’Orchestra giovanile e al Coro della Magna Grecia, Terraròss, Attitude, Moses Concas, Rossella Brescia e alla grande Orchestra Mediterranea composta da oltre 300 musicisti. Nel corso della serata sarà consegnata al Kosovo la bandiera dei Giochi, in vista della prossima edizione. La cerimonia risulta sold out.

Chi deve spostarsi a Taranto tenga presente le importanti modifiche alla circolazione. In mattinata la mezza maratona comporta chiusure tra Città Vecchia, lungomare, Ponte Girevole e Borgo; ulteriori divieti di sosta e interdizioni interesseranno nel pomeriggio e in serata la zona dello Iacovone per la cerimonia conclusiva. (Taranto2Mari – La Città dei 2 Mari)

Sempre nel Tarantino, a Martina Franca, musica e sport si incontrano in Piazza XX Settembre con “Corri verso la musica”. Ritrovo alle 19.15, partenza alle 19.30 per le iniziative podistiche aperte ad adulti, ragazzi e bambini. Alle 21 arriva il momento più atteso: Giovanni Allevi sarà protagonista di Armonie Invisibili 2026 – Dialoghi tra Armonia, Natura e Filosofia, un incontro-concerto che unisce musica e riflessione. Ingresso gratuito; infoline 080 4301150.

A Francavilla Fontana, seconda serata di Francavilla è Jazz. Alle 21 in Piazza Giovanni XXIII, con ingresso gratuito, suona il Pat Bianchi Quartet, con una formazione di livello internazionale: Pat Bianchi all’organo Hammond, Stéphane Belmondo a tromba e flicorno, Tony Lakatos al sax e Bernd Reiter alla batteria. In scaletta standard jazz riarrangiati e composizioni originali.

A Mesagne arriva invece la Mediterranean Fashion Week. Alle 21 Piazza Orsini del Balzo diventa passerella per stilisti e brand provenienti da diversi Paesi. Sono annunciate le collezioni di Andrea Garmendia, Argentinian Adn, Atelier Aparel Karceva, Mila Zaharieva, Sarteè By Sarita, Dana Tarazi, Kerana, Terry’s Fashion Style e Blessed. In programma anche il Fashion Contest “Eco_Couture”, riservato a giovani designer con creazioni ispirate al Mediterraneo. L’edizione 2026 coinvolge complessivamente oltre 200 ospiti internazionali, una ventina di Paesi e più di 50 brand esteri.

Nel Barese, alle 21 al Parco per Tutti di Torre a Mare, il Festival Metropolitano Bari in Jazz propone i Mascarimirì con Balkaniko – Special Project e la partecipazione di Luigi Bruno. La formazione salentina porta sul palco la propria “tradinnovazione”, incontro tra pizzica, elettronica, musica mediterranea, sonorità gypsy e rock. Ingresso gratuito; informazioni 366 3397036.

A Bitritto, alle 21 in Piazza Leone, si conclude invece il ciclo estivo dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari con “No grazie, chi a Sanremo non è mai andato in gara”. Sul podio Vittorio Pasquale, con Badrya Razem voce solista: una serata dedicata a cantautori e interpreti che hanno segnato la musica italiana pur avendo costruito gran parte della propria storia fuori dalla competizione sanremese. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Foggia prosegue al Teatro Umberto Giordano la dodicesima edizione del NU.D.I. Festival, dedicato alle nuove drammaturgie indipendenti. Questa sera, alle 21, va in scena “Obu!”, liberamente ispirato a Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline, scritto e interpretato da Alessandro Cavoli. Apertura porte alle 20.30, ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Parallelamente prende il via anche Uni-Tanz, campus internazionale di danza contemporanea che continuerà fino al 6 settembre. (Il Tacco di Bacco)

Molto articolata la proposta nel Salento. A Otranto, dalle 20.30 in Largo Porta Alfonsina, terza serata del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo. Il primo confronto è dedicato alla crisi del diritto internazionale, alle guerre e alle nuove asimmetrie di potere, con Stefano Polli, Aldo Torchiaro, Shelly Kittleson, Iacopo Luzi e Shervin Haravi. Alle 21.30 spazio a Diplomazia cattolica e scenari globali: mediazione, pace e conflitti internazionali, con l’arcivescovo di Otranto Francesco Neri, Paolo Di Giannantonio, Donatella Perna e Andrea De Angelis di Radio Vaticana. Ingresso gratuito.

A Cutrofiano, dalle 20.30, il centro storico si anima con “La chiazza ca sona e ca vive”, uno degli appuntamenti centrali de Li Ucci Festival. Piazza Cavallotti e le vie vicine ospiteranno musica, mercatini e mostre. Nelle diverse postazioni si esibiranno Mino De Santis, Massimiliano De Marco e Luca Buccarella, Lindal, Viaggio Popolare e Alessio Colì. In via Filomarini sarà visitabile la mostra fotografica Tornare di Annalisa Santantonio e nel corso della serata sarà consegnato il Riconoscimento Cultura d’Onore al maestro Antonio Calsolaro. Ingresso libero.

Per gli appassionati di musica classica, a Salve alle 21, nel Teatro all’aperto Le Trappite, il Festival del Capo di Leuca propone “Intrecci Sonori”. Protagonisti David Stefanović al mandolino e Rebecca Brindicci al pianoforte, con un repertorio che comprende musiche di Denis Zabavsky, Raffaele Calace e Manuel de Falla. A Martina Franca continua anche la Festa regionale dell’Unità agli Orti del Duca. Alle 18 il confronto La Puglia che cresce riunisce rappresentanti politici e segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil; alle 19 il dibattito Il Sud, opportunità di riscatto, con tra gli altri Peppe Provenzano, Georgia Tramacere, Claudio Stefanazzi e l’economista Gianfranco Viesti.