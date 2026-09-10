Eventi in Puglia oggi: Casadilego apre Piano City Lecce, Caccamo a Galatina, Frida Bollani Magoni a Noicattaro e il Petruzzelli nei quartieri

Musica pop, jazz, classica, cinema, fotografia e incontri culturali. È un giovedì 10 settembre 2026 particolarmente interessante in Puglia. I nomi di maggiore richiamo sono Casadilego a Lecce, Giovanni Caccamo a Galatina e Frida Bollani Magoni a Noicattaro. A Bari parte inoltre “Municipi Sonori”, che porta gratuitamente gli ensemble del Petruzzelli nei quartieri, mentre Foggia inaugura una nuova edizione di FoggiaFotografia.

L’appuntamento probabilmente più atteso è a Lecce, dove prende il via Piano City Lecce 2026, festival diffuso che fino a domenica porterà oltre cinquanta concerti, incontri e laboratori in chiostri, musei, chiese, palazzi storici e altri spazi della città. Il Main Concert inaugurale è affidato a Casadilego, alle 21.30 nel Chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani. L’artista presenterà anche i brani del suo primo album Silenzio (tutto di me), muovendosi tra voce, pianoforte ed elettronica. Gli appuntamenti del festival sono gratuiti, ma per il concerto di questa sera le prenotazioni risultano esaurite. Apertura delle porte alle 20.45.

A pochi chilometri, Galatina propone un altro dei grandi eventi musicali della giornata. Alle 21 in Piazzetta Galluccio, con ingresso del pubblico dalle 20.30, Giovanni Caccamo presenta L’alba dentro l’imbrunire, accompagnato dalla Sicily Symphony Orchestra diretta da Luigi Sferrazza. Il progetto attraversa canzoni, riflessioni e suggestioni legate anche all’universo poetico di Franco Battiato. L’appuntamento fa parte della ventiseiesima edizione de I Concerti del Chiostro ed è a ingresso libero.

Nel Barese è Noicattaro a proporre un’altra serata di forte richiamo con l’apertura di NoJazz. La giornata comincia già alle 10, nel Chiostro del Palazzo della Cultura, con Jazz 4 Kids & Juniors, laboratorio di improvvisazione per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Alle 18 nella Biblioteca comunale “G. Di Vittorio” inaugura la mostra fotografica Faces Full of Jazz; alle 20.30 la Young Marching Band attraverserà il centro storico. Il momento centrale arriva alle 21.30 in Piazza Umberto I, con Frida Bollani Magoni in Frida Live: pianoforte, voce, elettronica e composizioni originali. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

A Bari parte invece “Municipi Sonori. La Musica si muove con il Petruzzelli”, la rassegna che porta le formazioni della Fondazione Petruzzelli fuori dal teatro e nei quartieri. Questa sera sono previsti due concerti gratuiti: alle 20 nella chiesa di San Nicola a Catino si esibirà un Ensemble da Camera; alle 20.30 nella chiesa di San Cataldo, nel quartiere Marconi, sarà protagonista un Quintetto di Ottoni. L’accesso è libero fino a esaurimento dei posti. La manifestazione continuerà il 15 e il 17 settembre in altri Municipi.

A Mola di Bari, alle 21 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce, jazz protagonista con “The Many Faces of Miles Davis”. Alberto Di Leone alla tromba, Alberto Parmegiani alla chitarra e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e basso elettrico ripercorrono le molte trasformazioni musicali di Miles Davis, dal cool e dall’hard bop fino alle contaminazioni rock ed elettroniche. Il biglietto costa 13 euro, ridotto under 26 10 euro e under 15 5 euro. Informazioni al 393 1340912.

Ancora jazz a Casamassima, dove alle 20.30 a Palazzo Monacelle il Maxima Jazz Fest propone Antonello Losacco Trio feat. Michael Rosen. Con Losacco suoneranno Vitantonio Gasparro, Vito Tenzone e il sassofonista Michael Rosen. La serata, dedicata anche al centenario della nascita di John Coltrane, propone composizioni originali e nuove letture della tradizione jazzistica. Ingresso gratuito; informazioni al 328 4070546.

Per chi preferisce gli incontri con gli autori, a Gioia del Colle, alle 19.30 al Polo Bibliotecario Civico “Don Vincenzo Angelilli”, arriva Matteo Bussola per la rassegna Storie di Piazza. Lo scrittore e illustratore dialogherà con il pubblico sul proprio percorso e sui temi che attraversano i suoi libri. Ingresso libero.

Nel Foggiano, l’appuntamento culturalmente più rilevante è a Foggia, dove alle 17.30 nella Galleria di Palazzo Dogana inaugura FoggiaFotografia – La Puglia senza confini, giunto alla quindicesima edizione. Ad aprire la lunga rassegna è “FOGGIASCAPE” di Kash Gabriele Torsello, progetto fotografico e documentario costruito in dieci anni di ricerca sulla Capitanata. Le immagini raccontano campagne, cave, periferie, spopolamento dei piccoli centri, caporalato ma anche comunità e trasformazioni sociali. La mostra resterà visitabile fino al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ad Andria prosegue il trentesimo Festival Castel dei Mondi. Alle 19 all’ex Mercato Flavio Giugno è prevista la presentazione della seconda edizione del Premio “Alessandro D’Angelo”; alle 20.30 all’Officina San Domenico viene invece proiettato “Olivhood – È tutto morto”, docu-arte nato da un precedente progetto teatrale e incentrato su ambiente, assalti agli ulivi, indagini e denunce. La proiezione è a ingresso libero; informazioni al 347 9395652.

Nel Brindisino, Francavilla Fontana dedica la giornata soprattutto alle famiglie nell’ambito della lunga Festa patronale di Maria Santissima della Fontana. Dalle 18 in via Roma va in scena la Notte Bianca dei Bambini, con giochi, animazione e attività pensate per i più piccoli. Alle 19 prosegue anche il Solenne Novenario.

Nel Tarantino, a Martina Franca, alle 20 al Frantoio Rosso Ipogeo è in programma “Noi abbiamo paesi bianchi”, lettura drammatica di racconti e poesie dedicate alla Puglia, con Gianni Simeone. Alle 21.30 inaugura nello stesso spazio la mostra “La Puglia in poesia”, con testi in gigantografia dedicati alla regione. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

A Fragagnano, invece, alle 20.30 nei Giardini Carducci del Palazzo Marchesale, spazio alla comicità con il Frisa Comedy Club e Laura Formenti, tra stand-up, monologhi e ironia sulle contraddizioni della vita quotidiana. L’ingresso è gratuito.