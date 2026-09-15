Eventi in Puglia oggi: Cocciante a Barletta, Roy Paci a Francavilla, Paolo Ruffini a Bari e Michele Placido a Laterza

Grandi concerti, teatro, musica classica, cinema e feste della tradizione. Oggi, martedì 15 settembre 2026, la Puglia offre un calendario particolarmente vario. I nomi di maggiore richiamo sono Riccardo Cocciante a Barletta, Roy Paci & Aretuska a Francavilla Fontana, Paolo Ruffini alla Fiera del Levante di Bari e Michele Placido a Laterza. A Taranto suona l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, mentre a Bari prosegue “Municipi Sonori” con il Quartetto d’Archi del Petruzzelli.

Il grande concerto della giornata è a Barletta. Alle 21.30 nel Fossato del Castello arriva Riccardo Cocciante con Io… Riccardo Cocciante nel 2026. Una serata che attraversa oltre cinquant’anni di musica, in un anno particolarmente significativo per l’artista, che ha compiuto 80 anni. Nel repertorio trovano spazio le canzoni che hanno accompagnato generazioni diverse e che hanno fatto di Cocciante una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Il concerto è a pagamento, con biglietti nelle diverse categorie di posto. Per l’evento sono previste modifiche alla circolazione nell’area del Castello.

A Francavilla Fontana si chiude invece con un grande concerto gratuito il lungo programma della Festa patronale di Maria Santissima della Fontana. Alle 22 in Piazza Giovanni XXIII salgono sul palco Roy Paci & Aretuska. Tromba, ska, reggae, funk, cumbia e sonorità mediterranee saranno al centro di uno spettacolo pensato come il gran finale degli undici giorni di festeggiamenti. Ingresso libero.

A Bari, alle 21 alla Fiera del Levante, protagonista Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius in “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”. Lo spettacolo mescola comicità, improvvisazione, musica e riflessione, affrontando con leggerezza domande legate alla spiritualità, alle differenze e a ciò che viene considerato “normale”. Sul palco Ruffini dialoga con gli attori della compagnia, accompagnati al pianoforte da Claudia Campolongo. In occasione dello spettacolo, dalle 17 alle 24 sono previste variazioni per diverse linee del trasporto pubblico nella zona della Fiera.

Sempre a Bari c’è però anche una proposta gratuita. Alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria del Campo, a Ceglie del Campo, torna “Municipi Sonori. La Musica si muove con il Petruzzelli”. Si esibisce il Quartetto d’Archi formato da Fiammetta Borgognoni Castiglioni, Aniello Alessandrella, Lucia Forzati e Vincenzo Lioy. In programma Mozart, Boccherini, Borodin e Piazzolla, oltre alla Pizzica di Giuseppe Lioy e Tango Toscana di Jeremy Cohen. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel Tarantino uno degli appuntamenti culturali più interessanti è a Laterza. Alle 21 in Piazza Vittorio Emanuele, Michele Placido è ospite di Laterza inFestival 2026 per l’“Oscar del Libro”. L’attore e regista ripercorrerà la propria carriera tra cinema, teatro e letteratura, dialogando con Manila Gorio. L’incontro è a ingresso libero; per informazioni è indicato il numero 388 3631129.

A Taranto città, alle 21 nella Concattedrale Gran Madre di Dio, l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto presenta “L’Energia delle Note”. Sul podio il maestro Piero Romano, con il soprano Gloria Giurgola. Il programma attraversa universi musicali molto diversi, da Jean Sibelius e Antonín Dvořák alle colonne sonore di Hans Zimmer e John Williams. Il concerto è a pagamento; informazioni e biglietti al 392 9199935.

Nel Salento, a Felline, frazione di Alliste, la XII edizione della rassegna LùMière continua l’omaggio a Claudia Cardinale. Alle 21 in Piazza Castello viene proiettato Il magnifico cornuto, film del 1964 di Antonio Pietrangeli con Cardinale e Ugo Tognazzi. Una commedia amara e grottesca sulla gelosia e sulla mentalità maschile, con Tognazzi nei panni di un industriale divorato dal sospetto di essere tradito dalla moglie. L’accesso è su prenotazione; informazioni al 348 7792184.

A Gallipoli prende invece il via “Maree d’animo, la materia del possibile”, manifestazione ospitata fino al 20 settembre al Castello. L’iniziativa apre oggi un percorso di incontri e partecipazione pubblica dedicato a temi culturali e sociali. Nello stesso Castello resta visitabile anche la mostra che mette a confronto Giorgio De Chirico e Marino Marini, con una selezione di cinquanta opere.

A Polignano a Mare continua la rassegna di cinema palestinese “Video ergo Sumud”. La giornata propone Aisha’s Story, documentario dedicato alla vicenda di Aisha Azzam, insieme ad altri lavori che raccontano memoria, quotidianità e resistenza attraverso il cinema. Gli appuntamenti si svolgono al Cineteatro Multisala Vignola.

A Otranto prosegue ogni sera “Otranto in Luce – La pietra racconta la storia, la luce la rivela”. Dalle 21 a mezzanotte, sei luoghi del centro storico – Porta Terra, Cattedrale, Castello, ex Chiesa dell’Immacolata, Porta a Mare e Fossati – diventano tappe di un percorso immersivo tra videomapping, installazioni luminose e suoni dedicato alla memoria degli 813 Martiri. Ingresso gratuito, fino al 27 settembre.

Il 15 settembre è anche una giornata particolarmente legata alla devozione per la Madonna Addolorata. Processioni e celebrazioni sono previste, tra gli altri centri, a Corato, Barletta, Bisceglie, San Ferdinando di Puglia, Lucera, San Giovanni Rotondo, Avetrana, Castellaneta, Alezio e Squinzano. In diversi comuni sono previste temporanee modifiche alla viabilità durante il passaggio dei cortei religiosi.