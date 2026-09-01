Eventi in Puglia oggi: moda internazionale a Lecce, musica sul mare nel Salento e jazz a Bari

Primo giorno di settembre con un calendario particolarmente articolato in Puglia. Oggi, martedì 1 settembre 2026, tra gli appuntamenti di maggiore richiamo ci sono l’apertura della Mediterranean Fashion Week a Lecce, il concerto al tramonto con Antonio Castrignanò, Redi Hasa e Rachele Andrioli a Torre San Giovanni, il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo a Otranto, Cinematic Piano a Bari e numerosi eventi legati ai Giochi del Mediterraneo a Taranto. A Martina Franca prende inoltre il via la Festa regionale dell’Unità con Roberto Speranza e Gianrico Carofiglio.

A Bari, alle 21 nel Chiostro di Santa Chiara, torna Bari in Jazz con Angelo Nigro & Vertere String Quartet e il progetto Cinematic Piano. Il pianoforte viene affiancato dal quartetto d’archi in un viaggio attraverso la musica per il cinema, da Hans Zimmer a Max Richter e Jóhann Jóhannsson, con brani legati anche a film come Interstellar e Shutter Island. Lo spettacolo utilizza inoltre sound design e frammenti di monologhi cinematografici. Ingresso gratuito; informazioni al 366 3397036. (Il Tacco di Bacco)

Sempre nel Barese, a Triggiano, alle 20.30 in Piazza Vittorio Veneto, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari propone “No grazie: chi, a Sanremo, non è mai andato in gara”. In programma le canzoni di Pino Daniele, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Claudio Baglioni e altri grandi protagonisti della musica italiana. Arrangiamenti e direzione di Pasquale Vittorio, voce solista Badrya Razem. Ingresso libero. (Comune di Triggiano)

Nel Foggiano l’appuntamento simbolicamente più importante è la riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, che per l’occasione resterà aperta fino alle 23. Dalle 18 sono previste iniziative per bambini e famiglie; alle 19 incontro dei gruppi di lettura e staffetta letteraria sul tema del ritorno; alle 20 la performance Orizzonte Libro con Pino Casolaro e Maurizio Rana. Dalle 21 alle 23 musica dal vivo con Banda Larga, Vincenzo Mascolo, Torindo Colangione, Gene Crazed e Punto Zero. (Regione Puglia)

Nel Brindisino la giornata era cominciata prestissimo a Torre Canne, dove alle 5.30 era previsto il concerto all’alba The Bumps Plays for the Rising Sun. Per questa sera l’appuntamento è invece alla Selva di Fasano, nella Chiesa Trullo del Signore, con il prestigioso organista ungherese Miklós Teleki. Il programma attraversa Vivaldi, Bach, Liszt, Pachelbel e la tradizione musicale ungherese. L’orario indicato dal Comune è 20.30 e l’ingresso è libero. (comune.fasano.br.it)

A Martina Franca, agli Orti del Duca, comincia oggi la quarta edizione della Festa regionale dell’Unità della Puglia, che proseguirà fino al 6 settembre. L’inaugurazione è alle 18; alle 18.30 confronto sulla nuova Politica agricola comune 2028-2034 con i rappresentanti delle organizzazioni agricole e l’assessore regionale Francesco Paolicelli. Alle 19.30 uno degli incontri di maggiore richiamo: Roberto Speranza presenta “La nostra sicurezza” dialogando con Gianrico Carofiglio. (L’Edicola)

Il programma più fitto resta quello di Taranto, dove continuano i XX Giochi del Mediterraneo e gli eventi collaterali. Il Fan Village di Piazza Garibaldi, aperto gratuitamente dalle 18 a mezzanotte, propone alle 19.30 l’appuntamento gastronomico Un impasto, mille storie – La pizza icona mediterranea e, secondo il programma ufficiale, alle 20 “Fabiola in Jazz”. (Taranto 2026)

In via Di Palma, dalle 19, è previsto anche l’acoustic concert dei Generazione Z. Alla Discesa Vasto parte invece il programma Virata – After the Games: alle 19 laboratorio partecipato Oltre il traguardo, alle 20 un talk sulle strategie, le destinazioni e il futuro del Mediterraneo e alle 21.30 Swing Due Mari. Per i laboratori sono indicati i numeri 349 3027177 e 329 9622473. (Giornale di Taranto)

Alle 21 in Piazza Maria Immacolata arriva inoltre “Una notte all’opera”, concerto dei Tarenti Cantores diretto da Tiziana Spagnoletta con Dante Roberto al pianoforte, dedicato ai grandi cori dell’opera italiana. Dalle 22, a Spazioporto in via Niceforo Foca 28, prosegue invece il Mediterranean Game Music Village con dj set. Gli eventi del programma collaterale dei Giochi sono gratuiti. (Giornale di Taranto)

A pochi chilometri, Montemesola ospita in Piazza IV Novembre “La Grande Festa dello Sport Mediterraneo”: dalle 18 convegno su sport, alimentazione e dieta mediterranea; show cooking e degustazioni, quindi alle 19.30 una street band e alle 21 il concerto finale. (Giornale di Taranto)

Nel Salento uno degli eventi più suggestivi è a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Alle 18.45 nella pineta nei pressi del faro, con ingresso libero, torna Alla luce che resta. Nello sciabordio delle onde. Il concerto al tramonto riunisce Rachele Andrioli e Coro a Coro, Redi Hasa, Rocco Nigro e Antonio Castrignanò, intrecciando voci, violoncello, fisarmonica e sonorità mediterranee in uno scenario naturale affacciato sul mare. (leucaweb.it)

A Lecce, alle 21 in Piazza Sant’Oronzo, prende ufficialmente il via la Mediterranean Fashion Week 2026, che porterà in Puglia più di 200 ospiti internazionali e decine di brand provenienti da numerosi Paesi. La prima passerella propone le collezioni di designer e marchi italiani e internazionali; la manifestazione continuerà domani a Taranto, quindi farà tappa a Mesagne, Bari e Vieste. (pugliareporter.com)

A Otranto comincia invece la diciottesima edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo. Appuntamento in Largo Porta Alfonsina dalle 20.30. Si parte con Balcani, specchio del Mediterraneo: cinema e costruzione della memoria, con il regista Mattia Epifani, la critica cinematografica Gemma Lanzo e altri ospiti. Alle 21.30 il tema diventa Giornalismo sotto attacco: sicurezza, censura e delegittimazione dei media, con, tra gli altri, il presidente della Federazione nazionale della stampa Vittorio Di Trapani. Il festival continuerà fino al 4 settembre. (ANSA.it)

Sempre nel Salento, a Cutrofiano, continua il Li Ucci Festival. Alle 20.30 alle Scuderie di Palazzo Filomarini viene inaugurata la mostra fotografica dedicata al griko e ai paesaggi della Grecìa Salentina; alle 21 nell’Atrio di Palazzo Filomarini è prevista la reunion degli Avleddha. Tutte le iniziative del festival sono a ingresso libero. (Portale Eventi)

A Presicce-Acquarica, alle 19 nei Giardini Pensili del Palazzo Ducale, la psicoanalista Silvia Lippi presenta Sorellanze. Per una psicanalisi femminista. A Galatone, invece, alle 21.15 nell’Atrio di Palazzo Leuzzi, è in programma “Fonemas – Architetture sonore”, concerto audiovisivo per voci, immagini e suggestioni sceniche. (Ozanews notizie di Ugento e dintorni)

Tra le proposte più forti della giornata, quindi, per la musica spiccano il concerto al tramonto di Torre San Giovanni, Cinematic Piano a Bari e Miklós Teleki alla Selva di Fasano. Per gli incontri e l’attualità, i due poli principali sono Otranto con il Festival dei Giornalisti e Martina Franca con Speranza e Carofiglio. Per lo spettacolo e la moda l’appuntamento centrale è invece Piazza Sant’Oronzo a Lecce, mentre Taranto continua a offrire una serata diffusa tra jazz, lirica, swing, gastronomia e dj set nel clima dei Giochi del Mediterraneo.