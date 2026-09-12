Eventi in Puglia oggi: Serena Brancale a Vieste, Fatoumata Diawara a Ruvo e le sorelle Labèque chiudono Piano City Lecce

Musica internazionale, jazz, classica, comicità, cinema e tradizioni popolari. È ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 13 settembre 2026, in Puglia. Tre eventi emergono su tutti: Serena Brancale a Vieste, Fatoumata Diawara al Talos Festival di Ruvo di Puglia e Katia e Marielle Labèque nel gran finale di Piano City Lecce. Ma la scelta è ampia, dalla Notte della Taranta a Francavilla Fontana a Solfrizzi e Stornaiolo nel Foggiano, fino al Barocco Festival di Brindisi e al Festival Castel dei Mondi di Andria.

Sul Gargano si conclude Vieste in Love, sette giorni dedicati alle diverse forme dell’amore. Alle 21.30 a Marina Piccola sale sul palco Serena Brancale, che chiude la manifestazione con una serata dedicata al tema “L’amore è libertà”. La cantante barese porterà il suo repertorio costruito tra jazz, soul, pop, dialetto e contaminazioni contemporanee. Il concerto è a ingresso gratuito.

A Ruvo di Puglia arriva invece una delle artiste internazionali più importanti presenti oggi in regione. Il Talos Festival chiude in Piazza Matteotti con Fatoumata Diawara, cantautrice, chitarrista e attrice maliana, protagonista del MASSA Tour. Il Talos Village apre alle 19, alle 20.30 è prevista la performance multidisciplinare Al confine di Human Ensemble e dalle 21 il main stage sarà affidato a Diawara. La sua musica intreccia tradizione del Mali, blues, rock, soul e jazz. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Gran finale anche per Piano City Lecce. Alle 21.30 al Malcandrino, nel territorio di Monteroni di Lecce, arrivano Katia e Marielle Labèque, tra i duo pianistici più prestigiosi della scena internazionale. Il programma attraverserà Debussy, Philip Glass, Leonard Bernstein e Nina Simone, confermando la vocazione del festival a mettere in dialogo classica e linguaggi contemporanei. Apertura delle porte alle 20.45 e ingresso gratuito.

Nel Brindisino, Francavilla Fontana propone un finale di festa tutto nel segno della musica popolare. La giornata conclusiva del programma civile della Festa patronale di Maria Santissima della Fontana prevede dalle 20 in Piazza Umberto I un corso collettivo e laboratorio di pizzica. Alle 21.30 in Piazza Giovanni XXIII concerto dei Jazzabanna, seguito alle 22 dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Gli appuntamenti sono gratuiti.

A Brindisi città, alle 21 al Castello Svevo, torna invece il Barocco Festival Leonardo Leo con T’A&T’O – T’amo e T’odio. Le arie per castrato nelle opere del Settecento. Protagonista il controtenore Filippo Mineccia, accompagnato dalla Confraternita de’ Musici. Il concerto mette al centro passioni, gelosia, desiderio e conflitti amorosi attraverso il grande repertorio operistico settecentesco.

Sempre nel Brindisino prosegue al Casale la festa dell’Ave Maris Stella. Dopo Ciccio Riccio in Tour di ieri sera, oggi la manifestazione dedica la mattinata ai bambini con una parata di mascotte. Dalle 21 sono invece previsti il concorso Miss Summer Salento e le esibizioni di Studio Dance Brindisi, Gold Team Tae Kwon Do, Circolo della Scherma e Ginnastica La Rosa.

Nel Foggiano l’appuntamento più popolare è a Borgo Mezzanone, dove alle 21 in Piazza Santa Maria del Grano la Festa della Madonna del Grano ospita Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con Il cotto e il crudo. Toti e Tata tornano insieme in uno spettacolo che racconta con ironia i cambiamenti della Puglia e gioca molto sull’improvvisazione con il pubblico. Nella serata è prevista anche una cover band dedicata a Cesare Cremonini, insieme a stand gastronomici e street food. Ingresso gratuito.

Giornata particolarmente interessante anche a Martina Franca. Alle 19.30 nell’Auditorium della Fondazione Paolo Grassi, il soprano Louise Guenter e il violinista Francesco D’Orazio eseguono i Kafka-Fragmente op. 24 di György Kurtág, nel centenario della nascita del compositore. Biglietto unico 5 euro più prevendita.

Poco più tardi, alle 21.30 in Piazza XX Settembre, Martina Franca cambia completamente registro con Michele Papadia e il progetto Out of Gravity. Con lui due nomi di primo piano del jazz italiano, Fabrizio Bosso alla tromba e Francesco Bearzatti al sax, insieme a Francesco Ponticelli e Stefano Tamborrino. Il concerto fonde jazz contemporaneo, funk, afrobeat, elettronica e improvvisazione ed è a ingresso gratuito.

Ad Andria si chiude la trentesima edizione del Festival Castel dei Mondi. Due gli spettacoli principali, entrambi con cambio di sede deciso in via precauzionale per le condizioni meteorologiche. Materiale per Medea è in programma alle 20.30 all’Auditorium CPIA di viale dei Comuni di Puglia, mentre Avantgarde della compagnia NoGravity andrà in scena alle 21.15 allo Spazio Duende, in via Trani. Per raggiungere quest’ultima sede è prevista una navetta gratuita dalle 20 da Piazza Marinai d’Italia, con ritorno dalle 22.30.

A Lecce ultima giornata anche per ALFest – Asia Lover Film & Music Festival. Alle 10.30 al Convitto Palmieri la casting director Yoko Narahashi, che ha lavorato a produzioni come L’ultimo Samurai e Memorie di una Geisha, incontra il pubblico sul tema del rapporto tra Giappone e Hollywood. La sera si torna alla Multisala Massimo: alle 20 A New Dawn e alle 21.30 100 Yards. Le proiezioni sono gratuite, in lingua originale con sottotitoli in italiano, fino a esaurimento posti.

A Molfetta, alle 20.30 nel Chiostro della Fabbrica di San Domenico, l’Orchestra Filarmonica Pugliese propone la nona edizione del Concerto d’Oro. Sul podio Giuseppe Lanzetta, con Francesco Nicolosi pianista solista, per un programma interamente dedicato a Mozart: il Concerto per pianoforte n. 20 KV 466 e la Sinfonia n. 40 KV 550. Il biglietto costa 7 euro e il ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo d’Oro.

A Polignano a Mare, alle 21 nel Chiostro Sant’Antonio, la rassegna Ad Libitum propone invece “Per troppo amore – Ardori e fughe nelle Metamorfosi di Ovidio”. La voce dell’attore Maurizio Pellegrini incontra le sonorità de L’Escargot Ensemble in una produzione che unisce musica, letteratura e teatro attorno alle trasformazioni dell’amore raccontate da Ovidio.

A Taranto, infine, la tradizione religiosa incontra lo spettacolo musicale per la Festa della Santissima Addolorata. È prevista una parata della Fanfara della Polizia di Stato a Cavallo, con percorso da Piazzale Democrate attraverso la Città Vecchia fino a via De Tullio, dove si terrà il concerto. Sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta dalle 12 alle 23, con interruzioni al passaggio del corteo dalle 18.30.