Jovanotti dopo lo stop di Barletta: «La sicurezza viene prima di tutto»

«Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge». Jovanotti interviene con un video sui social dopo l’annullamento del Jova Summer Party previsto il 17 agosto a Barletta.

Il cantante ha raccontato di aver appreso la notizia al termine del concerto di ieri sera e di aver cercato chiarimenti durante la notte. «Mi hanno confermato che a Barletta non si suona», ha spiegato, riferendosi al ritrovamento di frammenti di amianto nell’area destinata all’evento e alla conseguente decisione delle autorità sanitarie di non consentirne lo svolgimento.

Jovanotti ha espresso «grandissimo dispiacere» soprattutto per il pubblico che aveva già organizzato il viaggio e prenotato gli alberghi. Al momento, ha precisato, non è ancora chiaro se verranno adottate soluzioni alternative nelle prossime ore.

«L’unica notizia adesso è che il Jova Summer di Barletta è annullato», ha concluso Cherubini, annunciando che proseguirà comunque il suo viaggio in bicicletta verso la Calabria.