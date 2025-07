Melendugno: morto Livio Macchia, bassista dei Camaleonti

È morto a Melendugno, dove viveva da tempo, Livio Macchia, lo storico bassista della band I Camaleonti, che aveva fondato a Milano insieme a Paolo De Ceglie e Riki Maiocchi: Macchia, 83 anni, nonostante la malattia con cui lottava da anni, il 30 giugno scorso era riuscito a tenere un grande concerto a Roca Nuova, nell’ambito del BluFestival, la rassegna estiva di eventi organizzata dal Comune di Melendugno, per festeggiare i 60 anni di carriera dei Camaleonti e ricordare i suoi amici e colleghi che non ci sono più.

“Una stella della musica italiana e internazionale ma soprattutto un mio grande amico, un figlio della nostra Melendugno che lo ha accolto e amato fino alla fine”, ha dichiarato il sindaco del comune leccese, Maurizio Cisternino.

Livio Macchia era nato il 9 novembre 1941 ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Cresciuto tra Puglia e Lombardia, aveva scoperto fin da ragazzo la passione per il basso e la voce, iniziando a calcare i primi palcoscenici nei primi anni Sessanta con le celebri hit come “L’ora dell’amore”, “Applausi”, “Eternità”, “Viso d’angelo” e “Perché ti amo”.

Numerosi, in queste ore, i messaggi condivisi sui social da parte di colleghi addolorati e fan appassionati de I Camaleonti.

