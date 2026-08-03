Ostuni, tre serate di dialogo su economia, intelligenza artificiale ed educazione

Dal 6 all’8 agosto torna nel Chiostro di San Francesco la rassegna “Dialoghi di Ostuni”, promossa dall’Associazione Aquerò ODV con il patrocinio del Comune. L’edizione 2026, intitolata “La vita come compito”, propone tre incontri a ingresso libero, ogni sera alle 20, dedicati alle sfide economiche, tecnologiche ed educative del presente.

Si parte giovedì 6 agosto con un confronto sulle Zone Economiche Speciali e sulle opportunità di sviluppo per la Puglia e il Mezzogiorno. Venerdì 7 agosto spazio all’intelligenza artificiale e al rapporto tra innovazione e centralità della persona, seguito alle 21 dal reading musicale “Icaro Infinito #Studio4”. Sabato 8 agosto la rassegna si chiuderà con una riflessione sull’educazione come esperienza capace di coinvolgere la persona nella sua interezza.

L’iniziativa intende offrire alla città uno spazio di confronto sui grandi temi contemporanei, coinvolgendo cittadini, scuole e comunità.