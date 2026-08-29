Puglia, cosa fare oggi: Finardi a Bari, Modena City Ramblers a Grottaglie, Collage a Monteiasi e festival da Foggia al Salento

È un sabato particolarmente ricco di appuntamenti quello di oggi, 29 agosto 2026, in Puglia. Concerti, festival letterari, jazz, teatro, rievocazioni storiche ed eventi enogastronomici attraversano tutta la regione. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo ci sono Eugenio Finardi a Bari, i Modena City Ramblers a Grottaglie, L’Officina della Camomilla a Foggia, il Festival del Fico Mandorlato nel Brindisino e Libri nel Borgo Antico a Bisceglie. A Taranto, intanto, prosegue il fitto programma di spettacoli collegato ai Giochi del Mediterraneo. Il monitoraggio è stato effettuato questa mattina sui programmi ufficiali e sulle comunicazioni più recenti degli organizzatori.

A Bari, alle 21 al Waterfront di San Girolamo, Eugenio Finardi è protagonista dell’A-Riva Festival con Tutto Finardi – Unplugged, prima regionale del concerto con cui il cantautore ripercorre oltre cinquant’anni di carriera in una dimensione acustica. L’appuntamento, promosso nell’ambito de “Le Due Bari”, è a ingresso libero.

Sempre a Bari prende il via la parte centrale dell’VIII Premio Rota, dedicato alla musica per cinema e serie tv. Nel Chiostro di Santa Chiara, nell’ex convento di San Francesco della Scarpa, alle 21 è prevista la premiazione di Massimo Pupillo e alle 21.30 il musicista sonorizzerà dal vivo il film Una locanda di Tokyo di Yasujirō Ozu. L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione, fino ad esaurimento posti. Attenzione a una variazione importante: l’appuntamento con Paolo Buonvino non si terrà questa sera ed è stato rinviato per indisposizione dell’artista. Programma ufficiale del Premio Rota

A Bisceglie è una delle giornate più dense di Libri nel Borgo Antico. Il palco di Largo Castello apre alle 19 con Antonio Di Pietro, seguito alle 19.45 da Massimo Giannini, alle 20.30 da Annamaria Bernardini De Pace e alle 21.15 da Marcello Veneziani con Luca Violini, protagonisti dell’evento-spettacolo La tornanza: il piacere di rincasare. Alle 22.15 spazio a Stefania Auci, autrice de L’alba dei leoni, mentre alle 23 chiuderà Andrea Iacomini. In via Nazario Sauro, dalle 19, è prevista anche la sezione “La Polizia si racconta”, dedicata a legalità e sicurezza. Per informazioni sul festival: 080 3960970 e 392 6012185. Programma del 29 agosto di Libri nel Borgo Antico

Doppio appuntamento ad Alberobello. Nel Bosco Selva, dalle 16.30 alle 19, il FARM Green propone passeggiate botaniche, incontri e soprattutto Giovanni Truppi con La lunga fiaba di sabbia, progetto che incrocia Pasolini, Calvino, racconto e canzone d’autore. L’ingresso è libero; la prenotazione è necessaria soltanto per le passeggiate botaniche. Più tardi, in via Nino Rota, si chiude la venticinquesima edizione di Trulli n’ Beer: intrattenimento dalle 20 e alle 22 Radio Norba DJ Show con Daniele Colacicco, Veronica e Antonello Gentile. Anche questo appuntamento è gratuito.

A Foggia, allo Slow Park di viale Manfredi, seconda e ultima serata del FAFA FEST – Fare La Città. I cancelli aprono alle 18.30 e il programma prosegue sino alle 00.30. Sul palco oggi Zorah, Popa, Hammon, @gabriele e L’Officina della Camomilla. Il biglietto giornaliero costa 17 euro: elemento da tenere presente è che i ticket sono acquistabili esclusivamente online sulla piattaforma DICE e non saranno venduti all’ingresso. Info: [email protected].

Nel Brindisino si apre uno degli appuntamenti tradizionali di fine estate: la 24ª edizione del Festival del Fico Mandorlato di San Michele Salentino. Piazza Marconi e il centro del paese ospitano stand, degustazioni, prodotti tipici e iniziative culturali. Il programma odierno prevede dalle 19.30 la presentazione del volume Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità, seguita da un incontro sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari; alle 22 spazio alla musica con Dance Tarantella, incontro tra musica popolare, dance ed elettronica. Il festival proseguirà domani con Antonio Castrignanò.

A Brindisi città, invece, seconda serata del Medieval Fest tra la Casa del Turista e il lungomare. Le attività iniziano dalle 19 e comprendono rievocazioni, giochi, percorsi dedicati alle famiglie e ricostruzioni storiche; alle 21 torna la narrazione scenica Brindisi 1310 – Le Voci del Tempio. Le attività sono gratuite, mentre per alcune iniziative può essere richiesta la prenotazione. Oggi cominciano anche i festeggiamenti patronali: alle 19.30 è prevista la processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi dal Santuario di Santa Maria degli Angeli alla Cattedrale. Programma del Medieval Fest

Il centro più animato della regione resta però Taranto, dove gli spettacoli si intrecciano con i XX Giochi del Mediterraneo. Il calendario ufficiale prevede il Fan Village in Piazza Garibaldi, il Mediterranean Swing Village in Piazza della Vittoria e diversi appuntamenti musicali. Alle 20 al Baronè di corso Due Mari è annunciato il concerto dei Banana’s Republic per Taranto Mare Vivo; dalle 21 Piazza Maria Immacolata ospita la “Special Night” del Pelagos World Music Festival, mentre alle 22 a Spazioporto, in via Niceforo Foca 28, c’è Back to Amy Winehouse Live, seguito dal dj set. Gli appuntamenti del programma collaterale indicati sono gratuiti.

Da segnalare, sempre a Taranto, anche il teatro. Alle 21 nella Corte del MuDi – Museo Diocesano va in scena “Ninì e la balena” della compagnia Crest, spettacolo che recupera la storia dell’avvistamento nel Golfo di Taranto, nel 1887, di una balena franca boreale. Ingresso gratuito ma con prenotazione al 333 2694897.

Chi raggiunge Taranto deve però considerare le modifiche alla viabilità legate alla gara individuale di triathlon dei Giochi. Dalle 15 fino al termine del servizio sono previste chiusure in Città Vecchia e nel Borgo e deviazioni di numerose linee Kyma; temporaneamente soppressa anche la linea Park&Ride Democrate durante la gara. Conviene quindi programmare l’arrivo con anticipo. Per informazioni Kyma Mobilità: 099 7795527. Deviazioni e trasporti a Taranto oggi

A pochi chilometri, alle Cave di Fantiano di Grottaglie, c’è uno degli eventi musicali più interessanti del sabato: seconda giornata della Notte dei Briganti, dedicata quest’anno al tema della libertà. Dalle 18 sono previsti incontri e l’assemblea pubblica “Taranto Libera”; nella parte musicale si alterneranno Belmonte Quinto, Mike Gregucci e soprattutto i Modena City Ramblers. L’ingresso è libero. Info: 348 7954214.

A Martina Franca, dalle 20 in Piazza d’Angiò, continua la Festa della Bombetta. Stand gastronomici, vini locali e musica accompagnano la seconda giornata della manifestazione; protagonisti dello spettacolo di oggi sono i Palasport, tribute band dei Pooh. Tutti gli spettacoli della festa sono a ingresso gratuito.

Nel Tarantino da segnalare anche Monteiasi, dove questa sera è atteso il concerto dei Collage, storico gruppo della musica italiana noto per successi come Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l’anima e Sole rosso. Un appuntamento che si aggiunge al ricco calendario musicale della provincia e che merita di essere inserito tra gli eventi di maggiore richiamo della serata.

Sempre nel Tarantino, a San Marzano di San Giuseppe, debutta il Frittella Festival – Edizione Zero. Dalle 20.30 il centro storico si trasforma in un percorso gastronomico diffuso: bar, ristoranti e pizzerie proporranno proprie versioni della “Frittella d’Autore”, tra Piazza Milite Ignoto, Piazza Don Franco Venneri e via Roma, con musica dal vivo, dj set e artisti di strada. Informazioni: 328 1689221, e-mail [email protected].

Nel Leccese, alle Officine Cantelmo di Lecce, dalle 21, il Summer Chaos Fest riunisce alcune delle espressioni più dure e sperimentali della scena indipendente: Raein, Sangumaru, Caos Manifesto, Carne e Lilly Noyz, tra screamo, hardcore, post-punk, metal ed elettronica. Il biglietto costa 13 euro, con prevendite attraverso DICE.

A Castro prosegue invece il Castro Jazz Festival. Alle 18 al Castello Aragonese è previsto il concerto conclusivo della Kids School of Jazz; dalle 19 in Piazza Perotti si esibiscono i gruppi della Summer School. Alle 21, nuovamente al Castello, concerto del Nugara Trio, con Simone Locarni, Viden Spassov e Francesco V. Parsi, vincitori dell’Italia Jazz Club Contest 2025. Alle 22.30, in Piazza Perotti, chiusura con la tradizionale jam session. Programma ufficiale Castro Jazz Festival

A Salice Salentino, dalle 18.30, parte “Verso – Salice Music and Wine”, con degustazioni, stand enogastronomici, mostre, artisti di strada, libri e musica nel centro e in Piazza Plebiscito. Questa sera sono previsti i Live Music 4tet e, a seguire, la pizzica dei Kardia. Nel Chiostro del Convento Madonna della Visitazione viene inoltre presentato Memorie di Negroamaro di Valentina Perrone. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Una precisazione utile: il concerto di Eugenio Finardi con Raffaele Casarano è in programma domani, domenica 30 agosto, e non questa sera.

Infine Galatina, dove dalle 21 Piazza San Pietro e il centro storico ospitano Cibo Wine & Sound. La prima serata propone un quintetto jazz formato da Lucia Filaci, Vittorio Cuculo, Giuseppe Sacchi, Giordano Panizza e Sergio Mazzini, seguito dal live show I Love 70′ 80′. Attorno alla musica ci saranno vini, gastronomia e prodotti salentini. L’ingresso è gratuito.

Nel complesso, per chi cerca soprattutto la musica, le scelte di maggior richiamo sono Finardi a Bari, Modena City Ramblers a Grottaglie, L’Officina della Camomilla a Foggia e il programma diffuso di Taranto. Sul versante culturale spicca Libri nel Borgo Antico a Bisceglie, mentre per una serata che unisca spettacolo ed enogastronomia le alternative più strutturate sono Festival del Fico Mandorlato, Festa della Bombetta, Verso – Salice Music and Wine, Cibo Wine & Sound e Frittella Festival.