Puglia, gli eventi di oggi: Serena Autieri al Petruzzelli, Pierdavide Carone canta Dalla a Trani, musica a Monopoli e incontri da Foggia al Salento

Lunedì 5 ottobre propone in Puglia un calendario meno affollato rispetto al fine settimana, ma con alcuni appuntamenti di notevole rilievo. La musica domina la serata tra Bari, Trani e Monopoli, mentre nel Brindisino prende il via il Festival della Cooperazione Internazionale. A Foggia si presenta la nuova edizione del Buck Festival, nel Salento spazio ai libri e alla prevenzione, mentre a Taranto prosegue la rassegna provinciale dedicata al volontariato.

A Bari l’evento principale è al Teatro Petruzzelli, dove alle 20.30 si inaugura l’85ª stagione della Camerata Musicale Barese e la 33ª edizione di Notti di Stelle Winter. In scena “Serena Autieri canta Raffaella – Tributo sinfonico a Raffaella Carrà”, spettacolo in prima nazionale che affida a Serena Autieri il repertorio di una delle icone più popolari dello spettacolo italiano.

Ad accompagnarla è l’Orchestra Suoni del Sud, diretta da Roberto Molinelli, autore anche degli arrangiamenti sinfonici. Da A far l’amore comincia tu a Tuca Tuca, da Pedro a Rumore, il progetto ripercorre la carriera di Carrà attraverso musica, teatro e racconto.

Sempre a Bari, alle 19 all’Officina degli Esordi, arriva “Nudismo Finanziario”, format che affronta in maniera divulgativa e anche ironica il rapporto personale con il denaro e gli investimenti. Protagonista della tappa barese è Antonio Stornaiolo, intervistato dalla giornalista Michela Ventrella, mentre Annalisa Monfreda conduce il pubblico attraverso riflessioni ed esercizi sulle conseguenze economiche, sociali e ambientali delle proprie scelte finanziarie.

Nel capoluogo prosegue inoltre all’Auditorium Vallisa il progetto “Poeti, Sufi e Principesse / Il Cigolio della Porta del Paradiso”, in programma fino al 7 ottobre. Paolo Panaro cura drammaturgia e interpretazione, Giovannangelo De Gennaro le musiche: due concerti letterari che mettono in relazione parola e suono attraverso la grande tradizione persiana, tra poesia, spiritualità e dialogo fra culture.

A Trani è invece il Castello Svevo a ospitare uno degli appuntamenti musicali più suggestivi della giornata. Alle 20 va in scena “Carone canta Dalla”, con Pierdavide Carone accompagnato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Angelo Nigro. Il concerto rilegge in veste sinfonica il repertorio di Lucio Dalla. Il legame tra Carone e il cantautore bolognese è anche personale e artistico: Dalla lo diresse a Sanremo nel 2012 durante l’esecuzione di Nanì.

A Monopoli, alle 20.30 nel Salone del Conservatorio Nino Rota, è in programma “Il clarinetto all’opera: tra gli eroi e le eroine di Giuseppe Verdi”. Il concerto costruisce un percorso tra arie, melodie e fantasie tratte dalle opere verdiane, mettendo in dialogo la scrittura vocale con il virtuosismo del clarinetto.

Partecipano i soprani Gaia Cardinale e Francesca Gangi, i tenori Giuseppe Tarantino, Francesco Torro e Zhang Yuhang, Vito Giampaolo al clarinetto e Gabriele Greco al pianoforte.

Sempre nel Barese, continua ad Alberobello la programmazione cinematografica di “Naza” al Cinema Teatro dei Trulli, mentre a Monopoli rimane visitabile PhEST – See Beyond the Sea, il festival internazionale di fotografia e arti contemporanee.

Nel Brindisino prende oggi il via la decima edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, che fino all’11 ottobre coinvolgerà Ostuni, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana, Latiano e Lucera. Il titolo scelto per questa edizione è “Civiltà dell’amore, civiltà della terra”.

Al centro della settimana ci sono cooperazione internazionale, pace, conflitti, diritti umani, disabilità, inclusione, salute e Terzo Settore.

Il primo appuntamento a San Vito dei Normanni, presso La Saletta, è dedicato a “La Cooperazione Internazionale per il Popolo dell’Ucraina: azioni concrete”, con rappresentanti istituzionali e realtà associative.

A Ostuni è invece in programma un convegno nazionale per il centenario della nascita di Onofrio Bramante, dedicato alla figura e all’opera dello studioso.

A Foggia, alle 11 nella Sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti, viene presentata ufficialmente la XVI edizione del Buck Festival della Letteratura per ragazzi, che si svolgerà dal 18 al 25 ottobre. Il tema scelto quest’anno è “In altre parole” e ruota intorno alla traduzione e alla capacità delle storie di attraversare lingue e culture.

Particolare attenzione sarà dedicata a Carlo Collodi, nel bicentenario della nascita, e a Le avventure di Pinocchio, uno dei testi italiani più tradotti nel mondo. Oggi saranno illustrati programma, ospiti e principali novità dell’edizione 2026.

Sempre all’Università di Foggia si tengono oggi le audizioni per la seconda edizione del Symposium Chorus, progetto che dal nuovo anno accademico assume la forma di un coro femminile a voci pari.

Nel Salento, a Presicce-Acquarica, la Sala del Trono di Palazzo Ducale ospita la presentazione di “La nostra Odissea. Ritorno all’umano” di Andrea Pezzi. L’incontro propone una riflessione sul rapporto tra essere umano, società e tecnologia e sulla ricerca di una dimensione autenticamente umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

A Lecce, alle 10.30 a Palazzo Adorno, viene invece presentata la campagna “Lilt for Women – Nastro Rosa 2026”. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le iniziative che accompagneranno per tutto ottobre la prevenzione del tumore al seno sul territorio salentino.

A Taranto continua la 20ª Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, che anima la Città Vecchia dal 4 al 6 ottobre. La giornata di oggi, dalle 9 alle 12.30, è dedicata soprattutto agli studenti con numerosi laboratori: dal sound design alla ceramica, dal fumetto al Baskin, dalla relazione con gli animali alla solidarietà internazionale, fino alle attività sulle emozioni, sulle comunità terapeutiche e sul rapporto con il mare.

La provincia ionica è inoltre coinvolta nel Trofeo CONI 2026: a Ginosa sono segnalate oggi competizioni di orienteering e nuoto pinnato, mentre il grande programma nazionale multisportivo coinvolge in questi giorni diverse località pugliesi.

Sul versante delle mostre restano visitabili, tra le altre, “Densità del vuoto” a Palazzo Martini di Oria, la mostra fotografica “Besa – A Code of Honor” al Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno e il progetto “Di polpa e di vento” a Taranto.