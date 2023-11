“San Martino! Puglia in festa”: nel fine settimana cultura e cucina pugliesi a Bologna

A partire da questa sera, venerdì 10 novembre, sino a domenica 12, a Bologna, in piazza Lucio Dalla, va in scena la Puglia con le due tradizioni enogastronomiche, la musica popolare e i mercatini con la vendita di prodotti tipici.

Per il secondo anno la città felsinea ospita il festival “San Martino! Puglia in festa”, dedicato alla cultura e alla cucina del tacco d’Italia, con un programma ricchissimo di eventi, tra cui l’esibizione dei Tamburellisti di Torrepaduli, oggi e domani, dalle 20:00 alle 22:00.

Domenica sono inoltre previsti, a partire dalle ore 15:00, laboratori di pizzica e tamburello per adulti e bambini.