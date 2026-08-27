San Michele Salentino celebra il Fico Mandorlato: due giorni tra sapori, cultura e musica con Castrignanò

San Michele Salentino si prepara ad accogliere la 24ª edizione del “Festival del Fico Mandorlato”, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto. Un appuntamento ormai consolidato dell’estate pugliese, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e di mettere insieme enogastronomia, cultura, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio.

Promossa dal Comune di San Michele Salentino, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi, dal Consorzio di Torre Guaceto, da Tenuta Moreno e da Ais Puglia – Delegazione di Brindisi, e organizzata da Hortus Puglia Aps, la manifestazione avrà come protagonista il Fico Mandorlato, con stand dedicati alla degustazione e alla vendita del prodotto e dei fichi freschi, oltre a percorsi guidati con vini dolci pugliesi.

Il programma prenderà il via sabato 29 agosto alle 19.30 con la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità”, curato da Vincenza Giaffredi e Daniele Nucci. A seguire si terrà un convegno dedicato al ruolo della promozione dei prodotti agroalimentari nella tutela del paesaggio, con il sindaco Giovanni Allegrini, il presidente di Hortus Puglia Pierangelo Argentieri e le delegazioni delle altre Città del Fico.

Alle 22 spazio alla musica con “Dance Tarantella”, spettacolo che unisce sonorità popolari, dance ed elettronica.

Domenica 30 agosto tornerà invece il concorso “I migliori vini dolci di Puglia incontrano il Fico Mandorlato”, giunto alla sedicesima edizione e organizzato con l’Associazione Italiana Sommelier. In programma anche uno spettacolo di teatro e danza diretto da Giuseppe Ciciriello con la compagnia Creatura Dance Research. La serata sarà poi chiusa dal concerto di Antonio Castrignanò, uno dei principali interpreti della musica popolare salentina.

Durante le due giornate sarà possibile visitare anche la mostra pomologica dedicata alle varietà di fichi del Mediterraneo, curata dall’esperto di biodiversità del germoplasma frutticolo pugliese Francesco Minonne, e partecipare ai laboratori di degustazione dedicati alle diverse tipologie di fichi.

Il Festival rafforza inoltre il proprio legame con i temi della sostenibilità, dell’identità territoriale e del futuro dei piccoli centri, puntando in particolare sul coinvolgimento delle nuove generazioni nell’organizzazione.

«Il Festival del Fico Mandorlato è un evento identitario per San Michele Salentino, che racconta la nostra storia, le tradizioni e il legame con il territorio», sottolinea il sindaco Giovanni Allegrini, evidenziando il crescente protagonismo dei giovani nella continuità della manifestazione.

A completare il programma, il 29 e 30 agosto sarà allestita anche la mostra fotografica dell’associazione SUN, con la presentazione dei finalisti del concorso “Abitare il silenzio”. Un’edizione che accompagna il Festival verso il traguardo dei 25 anni, confermandolo tra gli appuntamenti più rappresentativi del territorio brindisino.