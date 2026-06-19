Tre date in Puglia per Toti e Tata con “L’ultima estate degli Oesais”

Dopo oltre trent’anni di risate, musica e successi, gli “Oesais”, parodia della rock band britannica Oasis dei fratelli Liam e Noel Gallagher, annunciano il loro addio definitivo alle scene: il celebre duo comico-musicale pugliese, interpretato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, chiuderà la carriera con il “Ciao Ciao Tour 2026”.

Tre gli appuntamenti in programma in Puglia: il 28 luglio a Taranto (Rotonda del Lungomare), il 2 agosto a Barletta (Fossato del Castello) e il 5 agosto a Melpignano (Piazza Avvantaggiato).

Con il tour, promosso da Bass Culture in collaborazione con Radio Norba, Solfrizzi e Stornaiolo, nei panni anche di Piero Scamarcio e dello Scippatore di emozioni, si congedano dal pubblico che li ha seguiti e amati fin dall’esordio nella televisione locale, avvenuto all’inizio degli anni Novanta.

Marina Poci