Basket A2, Brindisi fa due su due. Ruvo lotta ma cede nel finale a Cividale

Una vittoria e una sconfitta per le due pugliesi nella seconda giornata della Serie A2 di basket. La Valtur Brindisi supera l’Urania Milano per 84-81 e resta a punteggio pieno, mentre la Crifo Wines Ruvo di Puglia si arrende in casa a Cividale per 83-86, al termine di una partita decisa soltanto negli ultimi possessi.
Al PalaPentassuglia Brindisi festeggia nel migliore dei modi l’esordio davanti al proprio pubblico. La squadra di coach Brienza conduce per tre quarti, tocca anche il +15, ma nell’ultima frazione subisce il ritorno dell’Urania, capace di riportarsi a un solo possesso di distanza. Nel finale i biancazzurri mantengono lucidità e chiudono sull’84-81.
Il miglior realizzatore della Valtur è Jacorey Williams con 20 punti e 9 rimbalzi. Importante anche il contributo di Martino Mastellari, 16 punti con quattro triple, mentre Kendrick Ray ne aggiunge 11 ed Ethan Esposito 10. Dopo il successo all’esordio sul campo della Juvi Cremona, Brindisi sale così a 4 punti con due vittorie in altrettante partite.
Sconfitta più amara per Ruvo di Puglia. Al PalaColombo la Crifo Wines tiene testa alla Gesteco Cividale, recupera dopo un avvio favorevole ai friulani e arriva all’ultimo quarto avanti 64-60. Negli ultimi dieci minuti, però, Cividale ribalta la partita. Ruvo ha anche le occasioni per portare la gara ai supplementari, ma le conclusioni decisive non trovano il bersaglio.
Prestazione di rilievo per Jazz Johnson, autore di 32 punti. Matteo Bogliardi ne realizza 18 e Riccardo Chinellato 17. Ruvo resta così ferma a zero punti, dopo le sconfitte contro Fortitudo Bologna e Cividale.
Dopo due giornate il quadro pugliese è dunque agli estremi: Brindisi parte con due vittorie e conferma subito le proprie ambizioni di vertice; Ruvo mostra segnali incoraggianti sul piano del gioco, ma deve ancora conquistare il primo successo della stagione.
RISULTATI – 2ª GIORNATA
Forlì-Cento 80-73
Mestre-Livorno 49-88
Vigevano-Rieti 64-79
Brindisi-Urania Milano 84-81
Juvecaserta-Fortitudo Bologna 81-83
Pesaro-Juvi Cremona 87-84
Pistoia-Torino 77-84
Rimini-Avellino 72-73
Ruvo di Puglia-Cividale 83-86
Sassari-Gema Montecatini 72-81
CLASSIFICA
Livorno 4
Fortitudo Bologna 4
Forlì 4
Rieti 4
Avellino 4
Pesaro 4
Valtur Brindisi 4
Rimini 2
Gema Montecatini 2
Torino 2
Cividale 2
Sassari 2
Mestre 0*
Urania Milano 0
Pistoia 0
Juvecaserta 0
Juvi Cremona 0
Cento 0
Crifo Wines Ruvo di Puglia 0
Vigevano 0
Mestre ha scontato due punti di penalizzazione.
PROSSIMO TURNO – 3ª GIORNATA
Sabato 10 ottobre
Mestre-Sassari, ore 20.30
Urania Milano-Ruvo di Puglia, ore 20.30
Domenica 11 ottobre
Avellino-Forlì, ore 18.00
Cento-Vigevano, ore 18.00
Juvi Cremona-Livorno, ore 18.00
Gema Montecatini-Valtur Brindisi, ore 18.00
Pesaro-Juvecaserta, ore 18.00
Rieti-Pistoia, ore 18.00
Torino-Cividale, ore 18.00
Fortitudo Bologna-Rimini, ore 20.45
Il prossimo turno propone dunque due trasferte per le pugliesi: Brindisi andrà a Montecatini per provare a difendere l’imbattibilità, mentre Ruvo sarà a Milano contro l’Urania in uno scontro tra due squadre ancora alla ricerca dei primi punti.