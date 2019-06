Basket, settima edizione del Torneo internazionale Under 13 della Robur

Puntuale, con l’estate, arriva per il settimo anno consecutivo, il Torneo Internazionale Under 13 di basket “Brindisi Porta del Salento”, organizzato dall’Asd Robur Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi e Mesagne, Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni.

Anche quest’anno l’evento è stato riconosciuto di rilevante importanza dalla Presidenza del Senato della Repubblica, dal Ministero dell’Interno e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che hanno concesso, per le finalità della manifestazione, legata alla Lealtà, al Rispetto e alla Considerazione, l’uso del logo araldico della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Dodici le squadre partecipanti provenienti dalla regione Puglia, dall’Abruzzo (ASD Centro Abruzzo Sulmona) e dall’estero (Usa Sidi Basketball Amar – Algeria – Green Team Nigeria). Main sponsor dell’evento, Enel, sempre vicina a chi investe sulla passione, sulla cultura e sulla solidarietà nel nostro territorio.

L’iniziativa sarà presentata alla stampa e alla cittadinanza, lunedì 1 luglio alle ore 10.30, nel Salone di Rappresentanza “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, alla presenza del Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, del Sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, dell’Assesore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, l’Assessore allo Sport del Comune di Mesagne, Roberto D’Ancona e Angelo Di Giovine in rappresentanza del Main Sponsor Enel.

Saranno presenti le formazioni straniere e la formazione abruzzese per la lettura del “Giuramento dell’Atleta”.