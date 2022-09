Calcio, Brindisi-Casarano in diretta tv su Antenna Sud canale 14

Brindisi – Casarano, il big match della quarta giornata del campionato di serie D, in diretta su Antenna Sud canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Gli appassionati di calcio potranno seguire la sfida al vertice, dalle 14:45 con un ricco pre-partita, respirando l’atmosfera del “Fanuzzi”, vivendo le anticipazioni e le voci del derby. La diretta di Brindisi -Casarano conferma l’impegno del gruppo editoriale Distante per lo sport e il calcio pugliese in particolare.

Un regalo alle decine di migliaia di appassionati che potranno gustarsi l’atteso match comodamente in poltrona. La partita potrà essere seguita anche in streaming su www.antennasud.com ed in diretta FB sulla pagina ufficiale. Non mancherà il racconto delle altre gare della giornata con i pre-partita e le interviste ai protagonisti dopo il fischio finale nel consueto appuntamento con Tribuna Centrale.