Giochi del Mediterraneo, 25 atleti pugliesi in gara: ecco i primi 12 protagonisti

Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto e la Puglia saranno al centro dello sport internazionale con i Giochi del Mediterraneo. Tra gli atleti impegnati nella manifestazione ci saranno anche 25 pugliesi, pronti a rappresentare la regione nelle diverse discipline.

La Regione Puglia ha presentato i primi dodici nomi, provenienti da tutte le province e protagonisti in sport che vanno dal nuoto alla pallavolo, dal pugilato al tiro a volo.

Nel basket 3×3 ci sarà la brindisina Giorgia Amatori, mentre Giada Babbo, di Putignano, sarà impegnata nella pallamano. Il mesagnese Emanuele Buccolieri gareggerà nel tiro a volo, disciplina nella quale sarà protagonista anche il tarantino Mauro De Filippis, specialista del trap olimpico.

Nel badminton spazio a Fabio Caponio, di Santeramo in Colle. Due gli atleti di Ostuni nella pallavolo: Francesco D’Amico e Alessandro Fanizza.

Bari sarà rappresentata nel nuoto dai fratelli Luca e Marco De Tullio: Luca sarà impegnato negli 800 e 1500 metri, Marco nei 200 e 400. Sempre da Bari arriva Giorgia Lacalamita, in gara nella canoa.

Completano il primo gruppo Davide Fiore, pugile tarantino nella categoria dei 65 chili, e Giulia Imperio, di Grottaglie, nel sollevamento pesi.

Dodici dei venticinque atleti pugliesi che nei Giochi del Mediterraneo proveranno a trasformare anni di allenamenti e sacrifici in risultati e medaglie davanti al pubblico di casa.