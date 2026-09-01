C’è anche una firma brindisina sull’argento conquistato dall’Italia femminile del basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: quella di Giorgia Amatori, atleta classe 2003, inserita nel roster azzurro insieme a Ilaria Bernardi, Loredana Ngamene Takougang e Nancy N’Guessan.

Per Brindisi non è soltanto una soddisfazione sportiva, ma anche un segnale identitario. Amatori ha vissuto i Giochi in una dimensione speciale: non solo con la maglia azzurra addosso, ma anche con la possibilità di rappresentare la sua terra in una manifestazione ospitata proprio in Puglia.

Il percorso della nazionale femminile 3×3 era partito bene già nella fase iniziale. Le azzurre hanno superato Grecia e Kosovo, chiudendo la prima fase a punteggio pieno. Contro il Kosovo Amatori ha messo a referto 5 punti, contribuendo direttamente al successo italiano e alla qualificazione alla fase decisiva del torneo.

Alle spalle della medaglia c’è anche un percorso di crescita costante. Giorgia Amatori è nata l’11 aprile 2003, è alta 178 centimetri e nella stagione 2025-26 ha giocato con la PF Umbertide in Serie A2, chiudendo con 8,2 punti, 3 rimbalzi e 2,3 assist di media in 22 partite. Numeri che aiutano a spiegare perché il suo profilo sia particolarmente adatto a un basket rapido, fisico e ad alta intensità come il 3×3.

L’argento di Taranto, quindi, non è un episodio isolato ma il punto d’incontro tra talento, continuità e appartenenza. Per la Puglia è una medaglia da esibire con orgoglio. Per Brindisi è la conferma che la sua tradizione cestistica continua a produrre atlete capaci di arrivare in alto. E per Giorgia Amatori può rappresentare una tappa importante di un percorso che, a 23 anni, sembra avere ancora molto da dire.