Giochi del Mediterraneo: visita ai cantieri con Fitto, Abodi e Foti

Nuova verifica sullo stato dei lavori per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Giovedì 30 luglio è in programma una visita istituzionale nei principali impianti sportivi destinati a ospitare la manifestazione.

Al sopralluogo parteciperanno il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, i ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti.

Il programma inizierà alle 9.30 al Tennis Magna Grecia, proseguirà alle 10 allo stadio del nuoto D’Ayala, alle 10.45 al PalaRicciardi e si concluderà alle 11.15 allo stadio Erasmo Iacovone. Al termine è prevista una conferenza stampa nell’area hospitality dello stadio.