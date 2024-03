Happy Casa Brindisi e scuole superiori insieme per un torneo di basket per studenti

È stato presentato ieri mattina, 11 marzo, il progetto ‘Happy Casa Brindisi School Cup 2024’, torneo di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori del territorio, con lo svolgimento di attività sociali ed educative al fine di promuovere i valori sociali di inclusione e salute, consentendo ai ragazzi di approcciarsi al mondo lavorativo delle società sportive.

Presenti alla conferenza nella sala stampa del Palasport “E. Pentassuglia” il General Manager Tullio Marino, il Responsabile Tecnico del settore giovanile Gianfranco Patera e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali. Per la Provincia di Brindisi ha partecipato la Vicepresidente Antonella Vincenti, che ha tenuto a sottolineare “il grande lavoro svolto in questi anni dalla New Basket Brindisi affermando la propria presenza nel panorama sportivo pugliese e italiano”, commentando: “Lodevole l’impegno, attraverso questo progetto, con i ragazzi, che contribuisce al loro processo di crescita ponendosi accanto al percorso educativo di famiglia e scuola. L’amministrazione provinciale guarda con attenzione queste iniziative che vanno lodate, e sostenute. Magari sarà l’occasione per formare i nostri ragazzi e fare emergere i nuovi campioni e talenti del futuro”.

“Attraverso il sodalizio tra il mondo sportivo ed educativo, ci si propone di massimizzare la possibilità di veicolare valori e promuovere salute ed inclusione”, fanno sapere da Happy Casa Brindisi. Tra gli obiettivi del progetto ci sono il favorire l’esperienza del lavoro di squadra finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo condiviso, sperimentando vissuti di appartenenza e di legame con il proprio gruppo, scuola e territorio e l’avvicinarsi al mondo lavorativo con un focus sull’organizzazione delle attività delle società sportive.

Il progetto è organizzato con il patrocinio di Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, CONI Comitato regionale Puglia, Comitato Regionale FIP Puglia, Sport e Salute Puglia, e il sostegno di “Brindisi vola a canestro”, STP Brindisi Spa, Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi, Avis Comunale di Brindisi OdV sez. “A. Putignano”, Giemme Sport e della scuola pilota I. T. T. “G. Giorgi” di Brindisi.

