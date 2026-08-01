Taranto 2026, l’Italia schiera 498 atleti: cinque campioni olimpici guidano la squadra azzurra

L’Italia si prepara a partecipare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con una delle delegazioni più numerose della manifestazione. Il CONI ha ufficializzato l’elenco dei 498 atleti azzurri, 259 uomini e 239 donne, che saranno impegnati nelle competizioni in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre.

La rappresentativa italiana prenderà parte a tutte le discipline inserite nel calendario della ventesima edizione dei Giochi. A guidare simbolicamente la squadra saranno i portabandiera Filippo Tortu, campione olimpico della staffetta 4×100, e Irma Testa, bronzo olimpico nel pugilato.

Tra i convocati figurano cinque atleti che hanno già conquistato almeno un titolo olimpico: Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu nell’atletica, Mauro Nespoli nel tiro con l’arco, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo. A loro si aggiungono altri sette medagliati olimpici: Angela Andreoli nella ginnastica artistica, Abraham Conyedo nella lotta, Irma Testa nel pugilato, Francesca Palumbo nella scherma, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna nel tiro a segno e Silvana Stanco nel tiro a volo.

La disciplina maggiormente rappresentata sarà l’atletica, con 82 convocati, equamente divisi tra uomini e donne. Oltre a Tortu e Tamberi, nella squadra figurano Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Luca Sito, Pietro Arese, Alessandro Sibilio, Daisy Osakue, Sara Fantini, Dalia Kaddari, Ayomide Folorunso e Ludovica Cavalli.

Numerosa anche la delegazione del nuoto, composta da 48 atleti. Nell’elenco figurano, tra gli altri, Alberto Razzetti, Marco e Luca De Tullio, Alessandro Ragaini, Benedetta Pilato, Sara Franceschi, Anna Pirovano e Chiara Tarantino. Il nuoto pinnato porterà invece in gara 28 azzurri.

L’Italia sarà presente anche negli sport di squadra. Le rappresentative di calcio maschile e femminile comprendono complessivamente 36 giocatori, mentre la pallamano schiererà 32 atleti. Sono stati indicati 26 pallavolisti, anche se la rosa della nazionale femminile dovrà essere ridotta prima dell’inizio della manifestazione. La pallanuoto sarà rappresentata dalla selezione maschile composta da 14 giocatori.

Particolare attenzione sarà riservata agli atleti pugliesi e agli sportivi legati al territorio che ospita i Giochi. Nel nuoto spicca la tarantina Benedetta Pilato, mentre nel tiro a volo sarà in gara il tarantino Mauro De Filippis. Tra i convocati figurano anche l’ostacolista Ayomide Folorunso, la karateka Silvia Semeraro e numerosi giovani che avranno l’opportunità di gareggiare davanti al pubblico italiano.

La squadra comprende inoltre 18 schermidori, 17 lottatori, 14 judoka, 12 pugili, 12 ginnasti artistici, dieci karateka e dieci pesisti. Sono presenti anche discipline come padel, badminton, skateboard, basket 3×3, bocce, ciclismo, canottaggio, canoa, triathlon, vela e maratona di pattinaggio.

Il capo missione sarà Alessio Palombi. L’obiettivo dell’Italia sarà confermare la propria tradizione nei Giochi del Mediterraneo, competizione nella quale gli azzurri hanno storicamente occupato le prime posizioni del medagliere.

Taranto 2026 rappresenterà però anche un importante banco di prova per molti giovani atleti in vista delle future competizioni internazionali. Accanto ai campioni già affermati, la delegazione comprende numerosi talenti emergenti selezionati dalle federazioni per maturare esperienza in un evento multidisciplinare di alto livello.

Con quasi cinquecento convocati e una presenza in tutte le discipline, l’Italia si candida a essere una delle principali protagoniste dei Giochi. Per Taranto e per l’intera Puglia sarà una grande occasione sportiva, organizzativa e promozionale, con migliaia di atleti provenienti dai Paesi delle tre sponde del Mediterraneo.